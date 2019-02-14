Судан заключил соглашение с Китаем в области атомной энергии

Хартум, , 14:46 — REGNUM Власти Судана заключили соглашение с Китаем о сотрудничестве в сфере использования ядерной энергетики, сообщает 14 февраля Anadolu Ajansi.

Глава геологической разведывательной организации Судана Мохаммед Абдуллах заявил, что суданское министерство нефти, министерство водных ресурсов и прочие институции будут сотрудничать с китайскими коллегами в работе над обогащением урана.

Напомним, власти Судана приняли решение развивать ядерную энергетику еще в 2017 году. 21 декабря 2017 года было подписано соглашение с Россией на строительство атомной электростанции на территории страны.

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