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Судан заключил соглашение с Китаем в области атомной энергии

Политика

Ранее в стране подписали договор с Россией о строительстве атомной электростанции

Хартум, 14 февраля 2019, 14:46 — REGNUM  Власти Судана заключили соглашение с Китаем о сотрудничестве в сфере использования ядерной энергетики, сообщает 14 февраля Anadolu Ajansi.

Глава геологической разведывательной организации Судана Мохаммед Абдуллах заявил, что суданское министерство нефти, министерство водных ресурсов и прочие институции будут сотрудничать с китайскими коллегами в работе над обогащением урана.

Напомним, власти Судана приняли решение развивать ядерную энергетику еще в 2017 году. 21 декабря 2017 года было подписано соглашение с Россией на строительство атомной электростанции на территории страны.

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Атомная энергетика
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