Эксперт: КНДР произвела достаточно материала для создания 7 ядерных бомб

Пхеньян, , 17:11 — REGNUM КНДР не намерена останавливать развитие ядерной программы: так, в 2018 году в стране было создано несколько килограммов обогащённого урана, необходимого для производства ядерного оружия. Такой точки зрения придерживается профессор Стэнфордского университета, физик-ядерщик Зигфрид Хекер, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

На основании спутниковых снимков, находящихся в открытом доступе, учёный вместе с командой экспертов проанализировал работу реактора в исследовательском центре в Йонбёне. В результате выяснилось, что северокорейцам удалось обогатить такое количество урана, которого достаточно для производства 5−7 ядерных зарядов. При этом, ещё в 2017 году количество материала хватило бы на создание 30 боеголовок.

Впрочем, профессор оказался не удивлён деятельностью КНДР, так как в результате переговоров с США и Южной Кореей не было достигнуто прорывных договорённостей, например, о выводе американских войск с полуострова. Однако Зигфрид Хекер отметил снижение темпов развития ядерной программы и отсутствие ракетно-ядерных испытаний на протяжении уже 14 месяцев. Это является положительным сигналом для продолжения переговоров, заключил профессор.