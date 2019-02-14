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Вашингтон назначил нового посла в Казахстане

Политика

Ранее Уильям Мозер занимал должность посла США в Молдавии

Астана, 14 февраля 2019, 14:47 — REGNUM  На должность посла США в Казахстане назначен бывший советник американского посольства в Киеве Уильям Мозер, сообщили 14 февраля в посольстве США в Казахстане на странице в Facebook.

«Поздравляем господина Уильяма Мозера с дачей присяги и вступлением в должность Посла США в Казахстане!» — отметили в посольстве.

Отметим, с 2011 года Уильям Мозер занимал должность посла США в Молдавии. В разные годы также занимал должности заместителя помощника госсекретаря США, советника посольства США в Киеве. В посольстве США в Алма-Ате занимал пост атташе по энергетическим вопросам.

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США в Средней Азии
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