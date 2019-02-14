Песков рассказал о планах Путина выйти на татами в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 14:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин намерен выйти на татами в Сочи вместе со сборной России по дзюдо, сообщил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент (Владимир Путин) хочет поздно вечером выйти на татами вместе с нашей сборной по дзюдо здесь, в Сочи», — сказал журналистам Песков.

Представитель Кремля уточнил, что это станет «спортивным завершением» рабочего дня главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи состоится встреча президентов России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии. Это четвёртая трёхсторонняя встреча глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия урегулированию в САР.

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