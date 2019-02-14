Южная Корея намерена строить «умные города» за рубежом

Сеул, , 17:06 — REGNUM Южная Корея славится высокой интеграций интеллектуальных систем в городах, и уже в скором времени начнётся строительство двух новых городов, полностью оснащённых современными технологиями. Причём правительство страны намерено сделать Южную Корею мировым лидером в области «умных городов» и начать их активное продвижение за рубежом. Такое заявление сделал президент Мун Чжэ Ин, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Президент рассказал, что до 2021 года правительство вложит 3,3 миллиарда долларов в создание двух «умных городов» в пригородах Седжона и Пусана. Такие проекты наверняка заинтересуют иностранных инвесторов, и Южная Корея сможет выйти на новые рынки с инновационным направлением экспорта.

Благодаря грамотному использованию пространства и максимальной информатизации, жители «умных городов» смогут сэкономить до 124 часов в год и использовать ресурсы значительно эффективнее. Для управления транспортными потоками будут применяться автоматические системы на основе искусственного интеллекта и технологии обработки больших данных. Кроме того, планируется активно использовать «интернет вещей» — бытовую технику и другие электронные устройства, подключенные к сети.