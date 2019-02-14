Войска США останутся в Южной Корее до подписания мирного договора с КНДР

Сеул, , 17:24 — REGNUM США должны сохранить военное присутствие в Южной Корее до тех пор, пока не будет подписан мирный договор по итогам Корейской войны 1950−1953 годов. С соответствующим заявлением на слушаниях в Сенате выступил командующий вооруженными силами США в Республике Корея Роберт Абрамс, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Кроме того, командующий подчеркнул, что необходимо не только добиться от Северной Кореи подписания договора, но и уничтожения всех видов ядерного, химического и биологического оружия, а также снизить боевые возможности её вооружённых сил. В ином случае, США не будут выводить с полуострова войска, так как не смогут защитить своего союзника.

Сенаторы провели слушания в преддверии второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, который пройдёт во Вьетнаме 27−28 февраля. Ранее Северная Корея настойчиво требовала вывода американских войск с полуострова, однако, по словам экспертов, в этот раз вопрос не стоит на повестке переговоров.