Японский министр, ответственный за Олимпиаду, не знает принципов олимпизма

Токио, , 16:47 — REGNUM 13 февраля во время дебатов в парламенте Японии, министр Ёситака Сакурада, на плечах которого лежит ответственность за предстоящее грандиозное событие — Олимпийские игры в Токио в 2020 году — признался, что ему неизвестны принципы олимпизма, и он не читал Олимпийскую хартию, но слышал о ней. Хартия — основополагающий документ Олимпийских игр.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», ранее Сакурада сделал еще одно противоречивое заявление. Когда стало известно, что известная японская олимпийская чемпионка по плаванию Рикако Икээ больна лейкемией и не сможет выступать на Играх, министр заявил о «своем разочаровании в ней, ведь она потенциальная золотая медалистка, и на нее возлагались большие надежды». Позже он оправдался, но это вызвало бурю негодования в социальных сетях.

Кроме того, оппозиционеры потребовали его отставки, но, как выразился сам Сакурада, «уходить он не собирается». Кроме этого, Сакурада является министром по кибербезопасности, который ни разу не пользовался компьютером.