«Худший гуманитарный кризис» — конгрессмен о военном участии США в Йемене

Вашингтон, , 14:50 — REGNUM Прекратить военное участие США в коалиции с Саудовской Аравии в Йемене необходимо, более того, этого нельзя было делать, убеждена конгрессмен Тулси Габбард, один из претендентов на пост президента США, служившая в Ираке. На своей странице в твиттере 14 февраля Габбард пишет:

«Поддержка Соединенными Штатами Саудовской Аравии в геноцидной войне в Йемене, без разрешения Конгресса, привела к гибели десятков тысяч йеменских граждан. Коалиция США и Саудовской Аравии сбросила бомбы на детей в школах, людей на рынках и семей на праздновании свадеб. Они поставили миллионы на грань голодной смерти, болезней, отсутствия доступа к чистой воде и здравоохранению, создавая худший гуманитарный кризис в мире. Мы должны вернуть нашу конституционную ответственность, прекратить поддерживать саудовскую геноцидную войну в Йемене и укрепление террористических групп, которые угрожают нам».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне члены палаты представителей США приняли резолюцию о прекращении поддержки возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. Принятый законопроект призывает президента США Дональда Трампа «прекратить военное участие США в коалиции Саудовской Аравии в Йемене».