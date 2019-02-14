Власти Бахрейна обвинили дружественную Ирану группировку в угрозах

Манама, 14 февраля 2019, 14:32 — REGNUM Связанная с Ираном группа Сарайя аль-Аштар выпустила заявление, в котором пригрозила США и Великобритании нападением на их позиции в Бахрейне, сообщает 14 февраля Al Arabia.
Данная организация считается в Соединенных штатах и Соединенном Королевстве террористической организацией и ее деятельность на территории данных стран запрещена.
Власти Бахрейна обвиняют группировку в ответственности за более чем 20 нападений, совершенных на территории королевства.
Напомним, на территории Бахрейна расположена военно-морская база США, являющаяся ключевым форпостом американского влияния на Ближнем Востоке, данный факт обуславливает противостояние между Ираном и королевством.
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