Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Власти Бахрейна обвинили дружественную Ирану группировку в угрозах

Политика

Власти Бахрейна обвиняют группировку в ответственности за более чем 20 нападений, совершенных на территории королевства

Манама, 14 февраля 2019, 14:32 — REGNUM  Связанная с Ираном группа Сарайя аль-Аштар выпустила заявление, в котором пригрозила США и Великобритании нападением на их позиции в Бахрейне, сообщает 14 февраля Al Arabia.

Данная организация считается в Соединенных штатах и Соединенном Королевстве террористической организацией и ее деятельность на территории данных стран запрещена.

Власти Бахрейна обвиняют группировку в ответственности за более чем 20 нападений, совершенных на территории королевства.

Напомним, на территории Бахрейна расположена военно-морская база США, являющаяся ключевым форпостом американского влияния на Ближнем Востоке, данный факт обуславливает противостояние между Ираном и королевством.

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