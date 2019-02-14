Четверг, 14 Февраля 2019 года
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СМИ: несмотря на санкции, Иран обладает мощнейшими в мире ракетами

Политика

Иранские ракеты являются мощнейшей составляющей военного потенциала страны

Тегеран, 14 февраля 2019, 17:26 — REGNUM  Анализ ракетной промышленности Ирана показывает, что за последние 40 лет страна, несмотря на внешнее давление и экономические санкции, добилась значительных успехов в этой отрасли и сегодня обладает мощнейшими ракетами в мире, сообщает информационное агентство «Fars».

Проект по созданию ракетного арсенала страны начался во время ирано-иракской войны в 1980-х годах прошлого века. Сегодня иранские ракеты являются самой мощной составляющей военного потенциала страны. Среди всего ракетного вооружения наиболее сильно выделяются: ракеты «Саджил» класса «земля-земля» и ракеты «Насир», способные вести огонь с берега по морским целям, а также ракеты «Зульфикар», «Имад», «Сумар», «Сайяд», и лазерная управляемая ракета «Бина».

Все ракеты были разработаны специально по заказу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Ирана.

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Зарубежная хроника
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