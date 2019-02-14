Недопуск наблюдателей РФ на Украину — Россия обратилась к Мишель Бачалет

Москва, , 14:27 — REGNUM Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратился к Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет Херия, выразив свою озабоченность в вопросах независимого наблюдения на предстоящих выборах на Украине.

Как стало известно правозащитникам, украинские власти приняли решение о недопуске российских граждан в качестве международных наблюдателей в составе групп ОБСЕ и других международных организаций на выборы президента Украины 31 марта 2019 года. Этот беспрецедентный шаг является грубым нарушением международных стандартов организации избирательного процесса, которые обязаны соблюдать все страны-члены ООН.

Кроме того, явно нарушается право значительной части граждан Украины, находящихся по тем или иным причинам на территории Российской Федерации (более 2,5 млн чел.), «принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей» (Ст. 21 Всеобщей декларации прав человека), а именно, право участвовать в выборах президента Украины, намеченных на 31 марта 2019 года.

Из-за отказа Верховной Рады Украины открыть избирательные участки на территории Российской Федерации, многие из находящихся здесь украинцев окажутся фактически дискриминированными, так как не смогут профинансировать свою поездку на избирательный участок на Украине в день голосования и возвращение к месту работы или жительства в Российской Федерации.

«Мы выражаем надежду на то, что в ходе работы очередной 40-й сессии Совета по правам человека ООН, которая откроется в Женеве 25 февраля 2019 г., Вы сможете поставить на обсуждение эти вопросы и добиться положительного их решения. Мы уверены, что украинские коллеги, работающие в составе СПЧ ООН нынешнего созыва, прислушаются к Вашему авторитетному мнению», — говорится в письме председателя Совета.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом», который запрещает присутствие наблюдателей от РФ на украинских выборах, одобрил парламент Украины 7 февраля 2019 года.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что политика официального Киева понижает легитимность голосования, однако это не означает того, что Россия может не признать результаты выборов

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