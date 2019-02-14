Четверг, 14 Февраля 2019 года
14:26:51 МСК

Экс-супруга Цеповяза из-за угроз подала заявлению в полицию — адвокат

Политика

Проводится проверка

Москва, 14 февраля 2019, 14:26 — REGNUM  Бывшая жена члена «кущевской банды» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя пожаловалась в отделение полиции на угрозы. Об этом сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия РИА Новости.

«Заявление (в полицию) подано, — сообщил Чургулия. — Проводится проверка по заявлению Стришней».

По его словам, Стришняя получала угрозы не от Цеповяза, а от третьих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, приговоренный к 19 годам тюрьмы Вячеслав Цеповяз входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края.

Читайте также: СКР начал проверку сотрудников колонии, где Цеповяз ел крабов и шашлыки

А также: Адвокат Цеповяза прокомментировал «новое» видео из амурской колонии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика преступлений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить