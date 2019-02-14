Экс-супруга Цеповяза из-за угроз подала заявлению в полицию — адвокат

Москва, , 14:26 — REGNUM Бывшая жена члена «кущевской банды» Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя пожаловалась в отделение полиции на угрозы. Об этом сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия РИА Новости.

«Заявление (в полицию) подано, — сообщил Чургулия. — Проводится проверка по заявлению Стришней».

По его словам, Стришняя получала угрозы не от Цеповяза, а от третьих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, приговоренный к 19 годам тюрьмы Вячеслав Цеповяз входил в состав банды, которая в течение многих лет действовала в станице Кущёвская Краснодарского края.

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