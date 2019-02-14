Иранское сельское хозяйство получило $ 750 млн. от правительства

Тегеран, , 17:49 — REGNUM Заместитель директора по сельскому и местному развитию организации планирования бюджета Ирана Хабиб Джабари представил доклад об осуществлении закона в поддержку занятости в сельских и кочевых районах страны, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

Согласно отчету, правительственные фонды выделили сельскохозяйственным предприятиям Ирана 750 млн. долларов за последний год. Это было сделано в рамках реализации шестого плана развития страны.

Чиновник добавил, что всего было представлено 68 000 проектов в области сельского хозяйства. Цель данных проектов — поддержка существующей занятости населения в деревнях, создание новых рабочих мест и поощрение предпринимательской активности в сельской местности. По словам Хабиба Джабари, развитие сельского хозяйства — одна из важнейших задач экономики сопротивления.