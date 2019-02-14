ХАМАС вербовал боевиков через спутниковый телеканал в Секторе Газа

Иерусалим, , 17:05 — REGNUM Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) выявила подразделение радикальной группировки ХАМАС, занимавшееся вербовкой террористов-смертников в прямом эфире зашифрованного спутникового телеканала. Как 13 февраля сообщило израильское информационное агентство Ynet, вещание телеканала осуществлялось из Сектора Газа.

Целевой аудиторией канала были жители Палестинской Автономии (ПА) и израильские арабы. Таким образом, руководство ХАМАС готовило теракты в Иудее, Самарии и Восточном Иерусалиме.

Сообщается, что за последние месяцы было задержано несколько человек, имевших связи с данным подразделением ХАМАС.

Так, один из задержанных — житель деревни Ята в Палестинской автономии — рассказал следствию, что состоял в контакте с Мухаммедом Арбидом, который предложил ему стать шахидом. Задержанный сообщил, что Арбид появлялся на границе Израиля и Сектора Газа в жилете с надписью «PRESS», поэтому сначала палестинец не знал о причастности Арбида к ХАМАСу. Позже вербовщик предложил жителю ПА произвести самоподрыв в автобусе в израильском городе Лод. Однако палестинец был задержан спецслужбами Израиля до совершения теракта.

Израильская служба общей безопасности отметила, что вербовкой смертников занимались дикторы и ведущие телеканала. Связь с потенциальными шахидами осуществлялась также и через социальные сети.