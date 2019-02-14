Четверг, 14 Февраля 2019 года
17:22:18 МСК

Премьер Израиля Нетаньяху: Саммит в Варшаве посвящен Ирану

Политика

Впервые за 28 лет на конференции соберутся представители Израиля и многих арабских государств

Иерусалим, 14 февраля 2019, 17:22 — REGNUM  13 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Польшу для участия в Варшавской международной конференции по Ближнему Востоку. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, официально Конференция начнет свою работу 14 февраля. Впервые с 1991 года на саммите соберутся представители Израиля и большинства арабских государств.

Несмотря на то, что в рамках саммита будет обсуждаться целый ряд тем, связанных с Ближним Востоком и мирным урегулированием, для израильского премьера особый интерес представляет иранский вопрос. Известно также, что на конференции глава правительства Израиля выступит с речью, посвященной Ирану и военному присутствию страны в Сирии. По мнению Биньямина Нетаньяху, данная конференция является крайне значимой для Израиля, так как на ней будут обсуждаться вопросы, важные для национальной безопасности страны.

Перед вылетом в Варшаву премьер Нетаньяху заявил, что в рамках он проведет несколько «интересных» встреч. С представителями каких стран пройдут диалоги — премьер Израиля не сообщил.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить