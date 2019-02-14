Премьер Израиля Нетаньяху: Саммит в Варшаве посвящен Ирану

Иерусалим, , 17:22 — REGNUM 13 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Польшу для участия в Варшавской международной конференции по Ближнему Востоку. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, официально Конференция начнет свою работу 14 февраля. Впервые с 1991 года на саммите соберутся представители Израиля и большинства арабских государств.

Несмотря на то, что в рамках саммита будет обсуждаться целый ряд тем, связанных с Ближним Востоком и мирным урегулированием, для израильского премьера особый интерес представляет иранский вопрос. Известно также, что на конференции глава правительства Израиля выступит с речью, посвященной Ирану и военному присутствию страны в Сирии. По мнению Биньямина Нетаньяху, данная конференция является крайне значимой для Израиля, так как на ней будут обсуждаться вопросы, важные для национальной безопасности страны.

Перед вылетом в Варшаву премьер Нетаньяху заявил, что в рамках он проведет несколько «интересных» встреч. С представителями каких стран пройдут диалоги — премьер Израиля не сообщил.