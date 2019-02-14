Отставки правительства Украины не будет — все заняты выборами — эксперт

Киев, , 14:15 — REGNUM Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко отметил снижение вероятности отставки правительства Владимира Гройсмана. Об этом Фесенко написал 14 февраля на своей странице в Фейсбук, комментируя вчерашний отчет работы правительства Украины за 2018 год.

«Обострялись слухи о возможной смене правительства. Но сейчас все ушли на выборы. К тому же Гройсман не участвует в президентских выборах. Кроме того, до первого тура президентских выборов надо еще принять языковой закон, к которому внесли более 4 тыс. поправок», — отметил Фесенко.

Политолог также считает, что Рада может не рассмотреть отчет правительства до марта 2019 года.

«Как-то незаметно прошла новость об отчете кабмина за прошедший год. Отчет передается в парламент. Судя по отчету, в правительстве довольны экономическими показателями (устойчивый рост экономики 12 кварталов подряд, рост ВВП за 2018 г. — 3,2% и т.д.). В правительстве говорят, что не боятся отчета в парламенте, хотя предыдущие два года тема отчета правительства вызывала большой ажиотаж в Верховной Раде… Скорее всего, отчет Кабмина, как и в прошлом году, направят в профильный парламентский комитет… Маловероятно, что парламент займется отчетом правительства до первого тура президентских выборов», — добавил Фесенко.

В свою очередь пользователь ФБ Вячеслав Беленький напомнил, что рост внутреннего валового продукта Украины обусловлен резким ростом тарифов на коммунальные услуги.

«ВВП накручен ростом тарифов и мультипликатором в экономике от них, которые не компенсируются корректно индексами. Иначе говоря — лохотрон. Важность идиотского языковых законов над отчетом правительства на фоне пикирующего уровня жизни — это конечно комикс еще тот», — написал Беленький под постом Фесенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по оперативным данным минэкономики, в 2018 году рост ВВП Украины составил 3,2%.

«В Украине построено и реконструировано почти 1000 объектов производственного назначения. Это официальные данные по стране за прошлый год. 957 объектов производственного назначения. Это новые и модернизированные рабочие места… У нас есть достаточно позитивный показатель — 3,2% роста внутреннего валового продукта. Это оперативные данные в соответствии с расчетами министерства экономики. Я считаю, что реальный ВВП за 2018 год будет не менее чем 3,2%… В 2018 году инфляция стала меньше 10% — 9,8%. Это очень оптимистический показатель, который предусматривает, что стабильность национальной валюты и цен будут приемлемыми в следующем году», — рассказал Гройсман.