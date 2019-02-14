В Сирии ликвидирован один из главарей ИГ*

Дамаск, , 17:38 — REGNUM Правоохранительные службы Сирии заявляют о том, что террорист Мухаммед Сайфуддин, причастный к деятельности ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), индонезийского происхождения, был ликвидирован в Сирии. Об этом сообщает катарское новостное агентство Al Jazeera.

США в августе 2018 года включили Мухаммеда Сайфуддина в специальный контртеррористический список.

Представитель сирийской полиции сообщил, что боевик, который появлялся в пропагандистском видео «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в котором демонстрировалась казнь заложника, и, как сообщается, был приближенным руководства группировки, был убит в Сирии в конце января 2019 года.

Мухаммад Сайфуддин, известный также под разными именами, в том числе Абу Валид, был убит в восточной провинции Дейр-эз-Зор.

Мардинилла Басри, брат Сайфуддина, в телефонной беседе заявил, что узнал о смерти брата лишь после получения фотографии его тела.