«Обширное поле для работы законодателей»: о борьбе с ожирением в России

Барнаул, , 14:30 — REGNUM Борьба с ожирением в России — это обширное поле для работы законодателей, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативы Роспотребнадзора по изучению примеров других стран, которым удалось добиться серьёзных результатов в снижении ожирения (в том числе, и детского), он пояснил:

«В этих вопросах борьбы с ожирением как ни в каких других необходимо использовать имеющиеся научные данные, а в ряде случаев — даже заказывать научные исследования. Как известно, основными причинами ожирения являются снижение физической активности и увеличение потребления высококалорийной пищи. Государство может в той или иной степени эффективно влиять на обе эти причины.

Борьба с гиподинамией может успешно проводиться на базе дошкольных и школьных образовательных учреждений в виде включения в программу дополнительных занятий физкультурой или занятий в спортивных секциях. Возможно, в целях профилактики ожирения целесообразно ввести и ежедневные уроки физкультуры.

Однако конкретные наиболее оптимальные меры должны быть выработаны с участием ученых в этой сфере. Влияние на формирование пищевого рациона подрастающего поколения со стороны государства возможно как использованием просветительской работы среди родителей в поликлиниках и пропаганды через СМИ, так и ограничительными мерами в отношении продуктов, которые достоверно способствуют ожирению. В последнем случае необходимы дополнительные исследования для изучения пищевого рациона детей и подростков и влияния его компонентов на формирование ожирения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости изучить борьбы с ожирением в других странах сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова. По её словам, в Японии, к примеру, каждый гражданин в возрасте от 40 до 75 лет должен ежегодно и обязательно проходить замер талии, а в случае превышения нормы пройти специальные курсы консультирования.

Также для японских фирм, которые не следят за здоровьем своих сотрудников, предусмотрены штрафы. Анна Попова не исключила, что в России тоже можно рассмотреть данную инициативу.

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