11 стран Ближнего Востока примут участие в конференции в Варшаве

Доха, , 16:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши заявило, что 11 ближневосточных стран подтвердили свое участие в Варшавской конференции, которая состоится 13−14 февраля. Об этом сообщает катарское новостное агентство Al Jazeera.

«Саудовская Аравия, Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что их делегации будут представлены на уровне министров. Египет и Тунис, скорее всего, направят заместителей министров», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Администрация США организует конференцию в Варшаве и пригласила к участию в ней ряд арабских государств и Израиль. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен бороться с «дестабилизирующим влиянием» Ирана на Ближнем Востоке.

Данная конференция является попыткой Соединенных Штатов создать антииранскую коалицию в регионе. Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из многосторонней ядерной сделки 2015 года, заключенной с Ираном, и о возобновлении санкций в отношении Тегерана.