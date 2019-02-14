Четверг, 14 Февраля 2019 года
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11 стран Ближнего Востока примут участие в конференции в Варшаве

Политика

Иран не был приглашен для участия в конференции

Доха, 14 февраля 2019, 16:53 — REGNUM  Министерство иностранных дел Польши заявило, что 11 ближневосточных стран подтвердили свое участие в Варшавской конференции, которая состоится 13−14 февраля. Об этом сообщает катарское новостное агентство Al Jazeera.

«Саудовская Аравия, Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что их делегации будут представлены на уровне министров. Египет и Тунис, скорее всего, направят заместителей министров», — заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Администрация США организует конференцию в Варшаве и пригласила к участию в ней ряд арабских государств и Израиль. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что намерен бороться с «дестабилизирующим влиянием» Ирана на Ближнем Востоке.

Данная конференция является попыткой Соединенных Штатов создать антииранскую коалицию в регионе. Напомним, что в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из многосторонней ядерной сделки 2015 года, заключенной с Ираном, и о возобновлении санкций в отношении Тегерана.

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Зарубежная хроника
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