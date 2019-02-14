Уральский политолог о заявлении Орешкина: «Рана будет заживать очень долго»

Екатеринбург, , 14:10 — REGNUM Любые сообщения о пенсионной реформе будут порождать сомнения, недовольство и другие негативные реакции в обществе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил, комментируя заявление главы министерства экономического развития Максима Орешкина, уральский политолог, глава компании «Пирогов и партнёры» Александр Пирогов.

По мнению эксперта, повышение пенсионного возраста стало шоком для граждан. Он уверен, что шок прямо конвертировался во взрывной рост недоверия к власти в целом и падение рейтингов представителей власти в частном.

«Надо понимать, что эта история не закрыта. Недовольство и недоверие будет продолжать накапливаться в течении последующих лет, вслед за этапами внедрения самой реформы в реальную жизнь. Вместе с тем, на хорошо «удобренной» почве недоверия будут прекрасно всходить различные семена сомнений, недовольства и прочих негативных реакций на любое упоминание пенсионной реформы, любых реальных или фэйковых сообщений. Будь-то её доработка, улучшение, дальнейшее повышение или прочее. Рана будет заживать ещё очень долго, и всегда найдутся желающие обильно посыпать ее солью», — считает Александр Пирогов.

Напомним, что аналогичного мнения придерживается и депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. Он считает, что глава МЭР заявил «то, что думает в данный момент», однако после неожиданной инициативы правительства в 2018 году о повышении пенсионного возраста, доверия граждан к заявлениям его членов будет крайне невелико.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Орешкин сообщил, что вновь вопрос о повышении пенсионного возраста в России подниматься не будет, по крайней мере, до 2036 года. Он уточнил, что принятая в 2018 году пенсионная реформа «сконструирована» так, что в ближайшее время вновь увеличивать пенсионный возраст не потребуется.

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