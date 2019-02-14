Премьер Косово Харадинай назвал президента страны Тачи пособником Путина

Приштина, , 17:47 — REGNUM На встрече с семьями погибших бойцов УЧК (армии освобождения Косово) в муниципалитете Дечан премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что все, кто говорят об изменении границ края являются врагами Косово.

Напомним, ранее президент Косово Хашим Тачи неоднократно упоминал о том, что рассматривает «коррекцию границы» с Сербией как справедливую цену за заключение окончательного мирного соглашения с Сербией и вступление в ООН и другие международные организации. В частности, Тачи заявлял об этом во время своего последнего визита в США, который длился с 4 по 7 февраля. Таким образом Харадинай направил свою критику напрямую на президента страны.

Как передает албанское новостное агентство «Telegrafi», Харадинай заявил, что открытие темы границы выгодно президенту России Владимиру Путину:

«Тема изменения границы выгодна только Владимиру Путину. Каждый из нас, кто ставит эту тему на повестку дня работает на русских».