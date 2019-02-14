«В ближайшие 10-20 лет Украину в НАТО не возьмут» — военный эксперт

Киев, , 14:05 — REGNUM «НАТО будет использовать Украину как внеблоковое государство для защиты от Кремля». Об этом 13 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил полковник вооруженных сил Украины Олег Жданов.

«В ближайшие 10−20 лет нас туда не возьмут. До тех пор, пока НАТО будет противостоять РФ места Украине в НАТО не будет. Мы будем партнерами, но ни в коем случае не союзниками. Они будут нас всесторонне поддерживать, помогать и даже где-то требовать, как сейчас провести военную реформу, чтобы повысить военный потенциал армии в целом. Нужно внеблоковое государство, не связанное никакими военными обязательствами для сдерживания российской агрессии на Запад. Несмотря ни на что мы успешно справляемся с этим заданием. Яркий пример — 2014 год. Если бы не сдерживание со стороны руководства Украины, то войсковую операцию по зачистке нашей территории до границы мы бы выполнили до конца лета», — сказал Жданов.

Эксперт считает, что боевые действия будут проходить на территории Украины в случае начала военного конфликта между РФ и альянсом.

«В Европе меняется система безопасности. Она меняется в пользу каждого национального государства… В официальной военной доктрине России среди врагов на первом месте — США, на втором — мы. Но НАТО для них основной противник… В случае начала все боевые действия будут проходить на нашей территории. На сегодняшний день у нас нет союзников, за нас никто воевать не будет. Мы будем воевать сами за себя. Но у нас есть партнеры в лице НАТО, которые будут нас всесторонне поддерживать вооружением и техникой для противостояния Российской Федерации».

По его словам, «Кремль пока не готов к большой войне с Западом».

«На сегодняшний момент РФ находится в стадии строительства и создания группировки. Но её экономические и финансовые возможности не позволяют это сделать по щелчку пальца, в кратчайшие сроки. Это перспектива 2030 или 2035 года, когда будут сформированы три полевые армии, которые они планируют сформировать, построены все военные базы. На сегодняшний день РФ не готова к большой войне. Мы должны быть готовы к мелким провокациям. Теперь это реалии нашей повседневной жизни при наличии такого агрессивного соседа. К счастью, на горизонте пока не предвидится большой войны», — подытожил Жданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Порошенко пообещал подать заявку на вступление Украины в Евросоюз и получить план действий по членству в НАТО до 2023 года. Он сообщил, что на следующей неделе подпишет закон по закреплению в Конституции европейского и североатлантического курса Украины.