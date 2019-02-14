Северная Македония впервые приняла участие в заседании НАТО 

Скопье, , 17:34 — REGNUM 13 февраля прошло первое заседание НАТО в 2019 году, которое одновременно стало и первым заседанием Альянса, на котором Северная Македония присутствовала в качестве равноправного члена.

Македонию представляла министр обороны страны Радмила Шечеринска.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в Брюсселе состоялась личная встреча генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с министром обороны Македонии. За время визита Шечеринска проведет встречи с коллегами из Бельгии, Великобритании, Канады, Турции, Греции и других стран.

Напомним, протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО был подписан 6 февраля 2019 года.