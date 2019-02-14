Премьер Косово назвал главу европейской дипломатии Могерини врагом края 

Приштина, , 16:51 — REGNUM В интервью для издания Ora New премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что считает Высокого представителя Евросоюза по внешним делам и политике безопасности Федерику Могерини врагом Косово, поскольку она изменила ход переговоров по подготовке окончательного мирного соглашения между Косово и Сербией.

Албанское новостное агентство «Lapsi.al» приводит слова Харадиная:

«Успех Косово не зависит ни от отношения госпожи Могерини, ни от повестки диалога. Косово существует. Оно независимо. Никто не может быть более бесполезным для Косово, чем Могерини. Она извратила ход дискуссии. Вместо того, чтоб обсуждать соглашение с Сербией о признании, она свела диалог на обсуждение территорий и границ. Она враг нашей страны».

Харадинай заявил, что любая попытка поставить под сомнение «Косово в границах 17 февраля 2018 года, Конституцию, территорию, границы» является агрессией и напомнил, что большинство стран ЕС выступили против изменения границ между Косово и Сербией.

«Я очень рад видеть непоколебимую позицию канцлера Меркель. И не только ее. Не забывайте, 90% стран ЕС против (пересмотра границы). Поэтому я считаю, что премьер-министр Албании Эди Рама и Президент Косово Хашим Тачи встали на неверный путь».