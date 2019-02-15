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Бывшая сержант ВВС США обвиняется в шпионаже в пользу Ирана

Политика

По мнению минюста США, сейчас она все еще в Иране

Вашингтон, 15 февраля 2019, 11:40 — REGNUM  Моника Витт, бывший сержант ВВС США и разведчик-контрактник министерства обороны, обвиняется в федеральных обвинениях, сообщает 13 февраля Stars and Stripes.

Витт провела более десяти лет на службе до ее возможного дезертирства в Иран, согласно ВВС и министерству юстиции. 39-летняя Витт служила в Военно-Воздушных Силах с декабря 1997 года по июнь 2008 года, согласно записям, предоставленным ФБР. Первоначально была криптологом, позднее была переквалифицирована в сотрудника по специальным расследованиям.

Витт на покинула ВВС в 2008 году в качестве специального агента, назначенного во 2-ю эскадрилью полевых расследований на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде, согласно военным записям. После ухода из ВВС она работала аналитиком разведки у крупного оборонного подрядчика Booze Аллена Гамильтона в 2008 году, поддерживая армию в качестве эксперта по иранской тематике.

Согласно ее резюме, Витт получила степень магистра по ближневосточным исследованиям в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне в 2012 году. Она утверждала, что имеет «большой опыт жизни и работы» в таких местах, как Ирак, Катар, Иордания, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан и Иран.

Согласно обвинению минюста, Витт, которая сейчас остается на свободе, ездила в 2012 году в Иран для участия в конференции, которую проводил Корпуса стражей исламской революции. Согласно обвинению, в том же году она перешла в ислам, причем церемония транслировалась по местному телевидению. Примерно через год она вновь въехала в Иран, где ей предоставили жилье и компьютерное оборудование. Взамен она раскрыла секретные данные, в том числе подробную информацию о должностных лицах разведки США, говорится в обвинении.

ФБР во вторник включило Витт в число «самых разыскиваемых» лиц и добивается ее ареста по обвинению в сговоре с целью предоставления информации о национальной обороне представителям иностранного правительства и в предоставлении им такой информации, конкретно — правительству Ирана. Министерство юстиции полагает, что сейчас она находится в Иране.

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Противостояние Ирана и США
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