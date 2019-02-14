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Должность президента Союза Золотого кольца перешла по наследству

Политика

Это звание сохранил мэр Ярославля

Должность президента Союза Золотого кольца перешла по наследству
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Выборы главы Союза Золотого кольца

Ярославль, 14 февраля 2019, 13:47 — REGNUM  Президентом Союза Золотого кольца избран мэр Ярославля Владимир Волков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Избрание прошло 14 февраля в Ярославле, где располагается штаб-квартира Союза. Для этого в город приехали главы Владимира, Костромы, Иванова, Переславля-Залесского, Ростова Великого, Сергиева Посада и Углича.

Должность стала вакантна после того, как предыдущий президент — мэр Ярославля Владимир Слепцов — сложил полномочия мэра. Его сменщику Владимиру Волкову достался и пост президента Союза. За него проголосовали единогласно.

«Уважаемые коллеги, благодарю вас за оказанную мне высокую честь и большое доверие. Со своей стороны я обязуюсь приложить все силы и предпринять все необходимые шаги, чтобы Союз городов Золотого кольца продолжил свою работу по развитию маршрута в интересах всех входящих в его состав городов», — сказал Владимир Волков.

Выборы президента союза городов проходят раз в два года.

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