В ДНР решили отлить для Порошенко «орден Иуды» из осколков

Донецк, , 13:39 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) собираются изготовить для президента Украины Петра Порошенко «орден Иуды». Об этом на брифинге в «Донецком агентстве новостей» сообщил глава исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

По словам общественника, позорный «знак отличия» будет выплавлен из осколков снарядов и мин, выпущенных вооруженными формированиями Украины по городам и селам ДНР. Муратов подчеркнул, что инициативу поддержали многие жители прифронтовой территории республики.

Напомним, первый и единственный в истории России 5-килограммовый «орден Иуды» был изготовлен в 1709 году по приказу Петра I для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, предавшего российского монарха и перешедшего на сторону Швеции.