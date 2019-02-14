Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В ДНР решили отлить для Порошенко «орден Иуды» из осколков

Политика

Позорный «знак отличия» будет выплавлен из осколков снарядов и мин, выпущенных ВСУ по городам и селам республики

Донецк, 14 февраля 2019, 13:39 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) собираются изготовить для президента Украины Петра Порошенко «орден Иуды». Об этом на брифинге в «Донецком агентстве новостей» сообщил глава исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

По словам общественника, позорный «знак отличия» будет выплавлен из осколков снарядов и мин, выпущенных вооруженными формированиями Украины по городам и селам ДНР. Муратов подчеркнул, что инициативу поддержали многие жители прифронтовой территории республики.

Напомним, первый и единственный в истории России 5-килограммовый «орден Иуды» был изготовлен в 1709 году по приказу Петра I для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, предавшего российского монарха и перешедшего на сторону Швеции.

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Война в Донбассе
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