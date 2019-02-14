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Тулеева обвинили в причастности к вымогательству акций разреза «Инской»

Политика

О давлении со стороны экс-губернатора Кузбасса сообщил председатель совета директоров разреза Андрей Гайдин

Кемерово, 14 февраля 2019, 13:37 — REGNUM  В Кемерове во время очередного судебного заседания по делу о вымогательстве акций разреза «Инской», которое прошло накануне, 13 февраля, председатель совета директоров разреза предприятия Андрей Гайдин заявил, что в истории замешан экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

«А после вот этих событий звонил ли вам Щукин? А вы задавали вопрос ему, кто является инициатором всей той ситуации, которая происходила на шахте?» — задала вопрос Гайдину прокурор.

«Он (Щукин — прим. ИА REGNUM) пояснил, что на него давит администрация области. Губернатор Тулеев», — ответил на вопросы Андрей Гайдин.

В настоящее время по делу в качестве подсудимых проходят восемь высокопоставленных чиновников: экс-начальник СУ СК по Кемеровской области Сергей Калинкин, его подчинённые, два заместителя Амана Тулеева Алексей Иванов и Александр Данильченко, начальник департамента обладминистрации Елена Троицкая, а также бизнесмен из Новокузнецка Александр Щукин и его юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о вымогательстве 51% акций разреза «Инской» возбуждено в ноябре 2016 года.

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В суд дело было передано в середине октября 2018 года.

Напомним, Аман Тулеев покинул пост губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек.

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