НАТО, Украина и Россия: кто «доигрался» и в чём именно

Киев, , 13:31 — REGNUM Экс-представитель НАТО утверждает, что Россия «может доиграться» в ситуации на Украине, но все как раз наоборот: это Запад с Украиной доигрался до положения, когда не может не поддерживать Киев, а, продолжая поддерживать, вредит себе самому, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 14 февраля, комментируя высказывания экс-представителя НАТО в России Гарри Табаха.

Как сообщалось ранее, Табах в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, что Россия, вернув Крым, «ударила в спину» Украине, поскольку это возвращение «противоречило Будапештскому меморандуму». Несмотря на наличие в уставе НАТО пункта, что членом альянса не может стать страна, не завершившая территориальный конфликт, для Украины может быть сделано исключение, и Россия «доиграется», сказал также Табах.

«То, что натовцы последовательно провоцируют украинцев на озлобление и обострение в отношениях с Россией, думаю, ни для кого не новость. Вот и сказанное бывшим представителем НАТО в России в интервью украинскому изданию «Апостроф» из этой категории. Но введение в контекст украинского конфликта темы ядерного оружия — это уже свидетельство неадекватности. Тем более что вводит её человек военный.

Далее, о каком «ударе в спину Украины» может идти речь, когда это именно Украина с подачи Запада все годы своей так называемой «независимости» только и делает, что ставит подножки и бьёт Россию и в спину, и в лицо? Подставляться нам, конечно, следовало бы поменьше, отвечать — побольше, но первенство Киева в провоцировании неприятностей для нашей страны очевидно любому, кто смотрит на вещи объективно.

Передача Украиной своего ядерного оружия России была действием не столько в пользу нашей страны, сколько в пользу Запада, в пользу международной безопасности и стабильности. Не исключаю, что уже тогда западники имели в виду сценарий массированной дестабилизации Украины, но хотели иметь гарантии недопущения полной катастрофы. Представьте себе ситуацию, когда ядерное оружие находится в руках последователей Бандеры и Шухевича, в руках «парубиев» и «аваковых»… Не только Польша вздрогнет!

Итак, никакого «удара в спину» Украине наша страна не наносила, демократическое волеизъявление населения той или иной страны или территории в принципе не может противоречить тем или иным договорённостям, достигнутым ранее между политиками: это явления разного порядка. Признания права народов на самоопределение требуют основополагающие документы ООН!

Что же касается «исключения», которое, по мнению отставного американского капитана, должно быть сделано в вопросе о приёме Украины в НАТО, то странно, что на Западе ещё не поняли, что значит попустительствовать политикам, стоящим на позициях национальной и политической нетерпимости.

Натовец считает, что это Россия «может доиграться», но дело обстоит с точностью до наоборот: это Запад с Украиной уже доигрался до положения, когда он и отойти от позиции поддержки киевского режима не может и, продолжая эту поддержку, основательно вредит себе самому. И точно вредит себе больше, чем России. Просто этот вред не сразу становится очевиден: он не сиюминутный, а долгосрочный, стратегический, если не сказать исторический», — отметил Михаил Демурин.