В МИД РФ прокомментировали готовящиеся новые санкции США против России

Москва, , 13:30 — REGNUM Американские власти должны задуматься о введении санкций против собственных политиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мне кажется, что исходя из того, что США натворили в мире за последние годы, — давайте возьмём даже одно десятилетия без экскурса в историю, — то пора задуматься Сенату, Конгрессу о санкциях в отношении самих себя, в отношении собственных политиков. Столько разрушений было совершено ими во всём мире», — заявила Захарова.

Планы же американских сенаторов ввести новые санкции в отношении России она назвала «медицинским случаем».

«Говорить серьезно об очередных рассуждениях американских законотворцев в данном случае язык не поворачивается», — подчеркнула дипломат.

Ранее стало известно, что группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе. В частности, документом предлагается внести санкции против судостроительного сектора России в том случае, если РФ будет нарушать свободу судоходства в районе Керченского пролива.