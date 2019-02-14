Генпрокурор Киргизии: Депутаты не виноваты. Причастен ли Атамбаев – неясно

Бишкек, , 13:28 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии не должны нести ответственность за нерациональное использование китайского кредита, потраченного на модернизацию Бишкекской теплоэлектроцентрали. Об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, выступая на заседании законодательного собрания.

«Бывший премьер-министр Сапар Исаков ответственен за необоснованные растраты. В этом плане ему удалось ввести 120 депутатов в заблуждение. То есть со стороны депутатов не было никаких нарушений», — пояснил он официальную позицию ведомства по вопросу о причастности парламентариев, поддержавших предложенный правительством проект реконструкции столичной ТЭЦ.

Отвечая на вопрос о возможной причастности экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева к коррупции при модернизации Бишкекской ТЭЦ, генпрокурор сообщил , что сначала нужно дать юридическую оценку действиям бывшего главы государства.

«У нас имеются переписка экс-премьера Сапара Исакова с Атамбаевым. Материалы по экс-президенту выделены в отдельное производство. Мы дадим юридическую оценку его действиям и дополнительно сообщим вам», — подытожил Джамшитов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты парламента Киргизии заявили о том, что подозревают экс-президента Алмазбека Атамбаева в возможной причастности к лоббированию интересов китайской компании «ТВЕА».

После этого народные избранники предложили разработать закон, позволяющий лишать бывших глав государства неприкосновенности. 14 декабря 2018 года законодательный орган принял в первом чтении поправки к законодательству, предусматривающих не только лишение экс-президентов неприкосновенности, но и возможность их привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период работы на высшей государственной должности.