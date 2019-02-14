Спецслужбы Киргизии: Экс-премьер Сапар Исаков причастен к коррупции

Бишкек, , 13:15 — REGNUM Следственные органы смогли установить и доказать аффилированность бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова. Об этом заявил председатель госкомитета нацбезопасности Идрис Кадыркулов, выступая на парламентском заседании, посвященном расследованию фактов коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

По словам главы киргизстанских спецслужб, все подробности расследования содержатся в материалах соответствующего уголовного дела, а решение о степени виновности бывшего высокопоставленного чиновника должен решить суд.

В свою очередь генеральный прокурор Откурбек Джамшитов отметил , что экс-глава правительства Сапар Исаков «является основным виновником» того, что при модернизации Бишкекской теплоэлектроцентрали были задействованы коррупционные схемы.

«Исаков, используя свое служебное положение и прикрываясь заданием руководства при реконструкции ТЭЦ, заведомо зная, что в 2010 году отказались от предложения модернизации за $200 млн (13,1 млрд рублей) компанией «TBEA», заключил соглашение именно с этой компанией. Также Исаков, не составляя смету по проекту, приобрел строительные материалы по завышенной цене», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее спецслужбы и генпрокуратура Киргизии возбудили уголовные дела по фактам хищения денег, выделенных на ремонт и обслуживание оборудования Бишкекской ТЭЦ, а также коррупции при реализации проекта по ее модернизации китайской компанией «TBEA».

В рамках этих дел арестованы бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, а также целый ряд других чиновников и бывших топ-менеджеров энергетической отрасли страны.