Глава МВД Франции: 8 400 человек задержаны с начала акций «желтых жилетов»

Париж, , 13:16 — REGNUM Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что около 8 400 человек были задержаны во Франции с начала движения «желтые жилеты» почти три месяца назад, а 7 500 активистов были помещены под стражу, сообщает Le Figaro.

Кристоф Кастанер также заявил, что с начала движения 17 ноября около 1 300 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, впервые с начала движения «желтые жилеты» большинство жителей Франции выступили за прекращение мобилизации.

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