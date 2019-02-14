Четверг, 14 Февраля 2019 года
13:20:20 МСК

Глава МВД Франции: 8 400 человек задержаны с начала акций «желтых жилетов»

Политика

7 500 активистов помещены под стражу

Глава МВД Франции: 8 400 человек задержаны с начала акций «желтых жилетов»
Французская полиция перед протестующими

Париж, 14 февраля 2019, 13:16 — REGNUM  Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что около 8 400 человек были задержаны во Франции с начала движения «желтые жилеты» почти три месяца назад, а 7 500 активистов были помещены под стражу, сообщает Le Figaro.

Кристоф Кастанер также заявил, что с начала движения 17 ноября около 1 300 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу социологической службы Elabe, впервые с начала движения «желтые жилеты» большинство жителей Франции выступили за прекращение мобилизации.

Читайте ранее в этом сюжете: 56% жителей Франции выступили за прекращение акций «желтых жилетов» — опрос

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить