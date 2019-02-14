Новосибирск и Минск договорились о сотрудничестве по сборке оборудования

Новосибирск, , 13:11 — REGNUM Власти Новосибирской области и руководство Минского тракторного завода договорились о сотрудничестве в сфере сборочного производства, а именно — организации на территории Новосибирской области сборочного производства, техники и навесного оборудования, разработанного белорусскими инженерами. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве сибирского региона.

«14 февраля глава региона Андрей Травников провёл рабочую встречу с генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод» Фёдором Домотенко. Основной темой встречи стала организация на территории Новосибирской области сборочного производства, техники и навесного оборудования, разработанного белорусскими инженерами», — уточнили в новосибирской областной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, делегация Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым находится на Российском инвестиционном форуме-2019 в Сочи.

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Напомним, что в январе делегация Новосибирской области уже побывала в Белоруссии с рабочей поездкой. Тогда Минский тракторный завод посетил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства области Вадим Васильев. Между Новосибирским государственным аграрным университетом и Минским тракторным заводом было подписано соглашение о совместной деятельности — возможность прохождения производственной практики и стажировок на заводе преподавателями и студентами НГАУ, организации курсов переподготовки на базе университета, согласно потребностям дилерских центров завода.

Отметим, с 2004 года в Новосибирской области функционирует дочернее предприятие Минского тракторного завода — «Торговый дом МТЗ-Сибирь». Ежегодно оно реализует около 2,5 тыс. тракторов.