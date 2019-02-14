Четверг, 14 Февраля 2019 года
13:18:53 МСК

Власти Петербурга соболезнуют в связи со смертью певца Сергея Захарова

Политика

ОН был всей своей жизнью и творчеством связан с Ленинградом-Петербургом

Санкт-Петербург, 14 февраля 2019, 13:18 — REGNUM  Первые лица исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга высказали свои соболезнование в связи с кончиной народного артиста России Сергея Захарова, скончавшегося в одной из больниц Москвы в возрасте 68 лет.

По словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, «из жизни ушел выдающийся артист — яркий, сильный человек, звезда российской эстрады».

«Он всегда был предан Ленинграду-Санкт-Петербургу — городу, где начинался его творческий путь и где расцвел его талант. Человек с добрым сердцем, он помогал ветеранам сцены и молодежи. Светлая память о Сергее Георгиевиче Захарове навсегда сохранится в наших сердцах», — отметил Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров высказал свои соболезнования от имени депутатов городского парламента.

«Его смерть — это тяжелая утрата для петербургской сцены и всей российской культуры. Ушел из жизни выдающийся артист, творчество которого знали и любили люди многих поколений. Его завораживающий голос, проникновенное, искреннее исполнение, высокое артистическое мастерство никого не оставляли равнодушным», — заявил спикер Заксобрания.

Он также отметил, что Сергей Захаров до конца жизни продолжал активную общественную деятельность, всегда был готов помогать людям.

Возможной причиной смерти Сергея Захарова были проблемы с сердцем, сообщила заместитель председателя правления Союза концертных деятелей Петербурга Людмила Шепелева. Дата похорон певца пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа вероятная причина смерти артиста Сергея Захарова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить