Четверг, 14 Февраля 2019 года
13:12:02 МСК

В Кремле не осудили поведение Дворковича и Ткачёва в частном самолете

Политика

Главное, чтобы не нарушались никакие правила

Москва, 14 февраля 2019, 13:09 — REGNUM  Видеоролик с бывшими высокими чиновниками Александром Ткачевым и Аркадием Дворковичем, которые пьют вино и поют песни на борту частного самолета, не вызвал в Кремле негативных реакций. Ничего зазорного в этом нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главное, чтобы не нарушались никакие правила, пояснил он. Песков утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли в администрации президента традиция подобным образом проводить свободное время.

Вопрос о законности обнародования видеозаписи Песков назвал не относящимся к компетенции Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась запись, сделанная на борту частного самолета. В кадре присутствуют бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и бывшая пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Они выпивают «за аграрное лобби» и подпевают песне «Ах, судьба моя, судьба» в исполнении Надежды Кадышевой.

Читайте ранее в этом сюжете: Дворкович и Ткачёв подпели Кадышевой в самолёте

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить