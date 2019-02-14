В Кремле не осудили поведение Дворковича и Ткачёва в частном самолете

Москва, , 13:09 — REGNUM Видеоролик с бывшими высокими чиновниками Александром Ткачевым и Аркадием Дворковичем, которые пьют вино и поют песни на борту частного самолета, не вызвал в Кремле негативных реакций. Ничего зазорного в этом нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Главное, чтобы не нарушались никакие правила, пояснил он. Песков утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли в администрации президента традиция подобным образом проводить свободное время.

Вопрос о законности обнародования видеозаписи Песков назвал не относящимся к компетенции Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась запись, сделанная на борту частного самолета. В кадре присутствуют бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и бывшая пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Они выпивают «за аграрное лобби» и подпевают песне «Ах, судьба моя, судьба» в исполнении Надежды Кадышевой.

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