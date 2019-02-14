МИД РФ допускает кровавую провокацию с гумконвоем в Венесуэле

Москва, , 13:08 — REGNUM В Венесуэле вскоре может быть организована провокация с жертвами под прикрытием гуманитарного конвоя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. Считаем настоятельно необходимым воздержаться от шагов и заявлений, способных вызвать эскалацию ситуации в Венесуэле», — заявила Захарова.

По её словам, цель провокации заключается в создании «предлога для силовой акции извне».

Сам инцидент может произойти на пути гуманитарного конвоя, который планируется отправить через город Кукута на границе с Колумбией, где сложились особенно благоприятные условия для провокации из-за труднодоступности местности с сильными позициями местных наркокартелей, пояснила официальный представитель МИД РФ.