Четверг, 14 Февраля 2019 года
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МИД РФ допускает кровавую провокацию с гумконвоем в Венесуэле

Политика

Цель заключается в создании «предлога для силовой акции извне»

Москва, 14 февраля 2019, 13:08 — REGNUM  В Венесуэле вскоре может быть организована провокация с жертвами под прикрытием гуманитарного конвоя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Под прикрытием гуманитарного конвоя готовится провокация, в том числе с жертвами. Считаем настоятельно необходимым воздержаться от шагов и заявлений, способных вызвать эскалацию ситуации в Венесуэле», — заявила Захарова.

По её словам, цель провокации заключается в создании «предлога для силовой акции извне».

Сам инцидент может произойти на пути гуманитарного конвоя, который планируется отправить через город Кукута на границе с Колумбией, где сложились особенно благоприятные условия для провокации из-за труднодоступности местности с сильными позициями местных наркокартелей, пояснила официальный представитель МИД РФ.

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МИД России
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