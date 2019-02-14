Свердловский депутат: «У нас нет уверенности, что пенсии вообще будут»

Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM Членам правительства Российской Федерации необходимо работать над увеличением доверия к своим заявлениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил, комментируя заявление главы министерства экономического развития Максима Орешкина, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

«В связи в большой неопределённостью, санкциями и кризисами у нас нет уверенности, что пенсии вообще будут, правительству стоит поработать над увеличением доверия к своим заявлениям, пока же кажется, что они на другой планете живут, поэтому избиратели не поверят, чтобы они не сказали. Хотя в том, что Орешкин говорит то, что думает в данный момент, не сомневаюсь. Но если где-то кое кто-то у нас порой, то кто ж его спросит», — считает Вячеслав Вегнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Максим Орешкин сообщил, что вновь вопрос о повышении пенсионного возраста в России подниматься не будет по крайней мере до 2036 года. Он уточнил, что принятая пенсионная реформа «сконструирована» так, что в ближайшие 10 лет вновь увеличивать пенсионный возраст не потребуется.

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Напомним, что ранее также звучали заявления о том, что повышение в России пенсионного возраста не потребуется. Однако в июне 2018 года правительство Российской Федерации внесло в Государственную думу проект закона о повышении пенсионного возраста, который впоследствии был принят.