КНДР может допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты – Ланьков

Москва, , 14:00 — REGNUM Действия Южной Кореи, создающей управление по защите от ядерного оружия, закономерны и логичны, полагает профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Об этом он заявил 14 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя сообщения о готовности КНДР допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты, а также планы Сеула создать управление по защите от оружия массового уничтожения.

«Южнокорейское правительство нового витка напряжённости не хочет — просто в силу того, что от такого витка именно Южная Корея в первую очередь и пострадает, — сказал Ланьков. — Однако если у твоего соседа, у которого в конституции прямо записано, что вся твоя территория принадлежит ему, появилось ядерное оружие, то в создании такого управления есть некоторая логика».

Что же до сообщения о допуске инспекторов МАГАТЭ на северокорейские ядерные объекты, то, как считает Ланьков, это выглядит возможным и даже вероятным.

«Их ведь туда уже допускали по Рамочному соглашению 1994 года, — призвал не забывать профессор. — Инспекторы МАГАТЭ могут подтвердить, что работ по производству расщепляющихся материалов на объекте не ведётся — но сейчас такие работы КНДР вести и не собирается. Материалов хватает, технологии отработаны, а для того, чтобы выиграть время и переждать непредсказуемого Трампа, вполне подойдёт замораживание программы. Если же ситуация изменится и будет принято решение о возобновлении как производства расщепляющихся материалов, так и работ над ядерными технологиями, то инспекторов МАГАТЭ можно спокойно выгнать. Это ведь уже было сделано однажды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство Республики Корея намерено укреплять обороноспособность страны, несмотря на улучшение отношений с КНДР и стабилизацию обстановки на полуострове. В частности, в составе Комитета начальников штабов планируется создать управление по защите от оружия массового уничтожения.

В то же время отметим, что ранее появилась информация о том, что КНДР согласилась принять на своих ядерных объектах инспекторов МАГАТЭ, о чем якобы была достигнута предварительная договорённость в рамках переговоров представителей США и Северной Кореи. В свою очередь, государственный секретарь США Майкл Помпео отказался подтвердить эти сообщения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее создают военное управление по защите от ядерного оружия