МИД РФ ждёт объяснений после признания BBC постановки химатаки в Сирии

Москва, , 12:57 — REGNUM Постановочный характер материалов о химической атаке в сирийской Думе стали признавать даже те, кто их в своё время активно распространял. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявления британского продюсера BBC, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей из «Белых касок», — заявила Захарова.

Речь идёт о словах продюсера телеканала BBC о том, что сцены после «химатаки» в Думе были постановочными «для усиления эффекта».

Инцидент произошёл 7 апреля 2017 года, после чего на фоне этой масштабной фальсификации на территории Сирии западной коалицией был нанесён массированный ракетный удар.

Несмотря на то, что фальсификации были вскрыты российской стороной, международное сообщество доводы Москвы проигнорировало.

«Все настойчивые призывы России разобраться в ситуации, провести квалифицированное расследование с задействованием общепризнанных, легитимных международных механизмов, прежде чем предпринимать активные шаги, Запад без тени сомнения прикрывался свидетельствами очевидцев», — отметила Захарова.