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В Турции арестовали 52 человека, подозреваемых в терроризме

Политика

Спецоперации продолжатся

Анкара, 14 февраля 2019, 12:59 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали 52 человека, подозреваемого в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 февраля Anadolu Ajansi.

Все арестованные являются выходцами из Сирии, задержание обвиняемых проходили в пяти районах города Бурса, расположенного на северо-западе страны. Спецоперация продолжается.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет активную работу на территории Турции. В результате их деятельности здесь погибли свыше 300 человек.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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