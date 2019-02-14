В Турции арестовали 52 человека, подозреваемых в терроризме

Анкара, , 12:59 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 52 человека, подозреваемого в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 февраля Anadolu Ajansi.

Все арестованные являются выходцами из Сирии, задержание обвиняемых проходили в пяти районах города Бурса, расположенного на северо-западе страны. Спецоперация продолжается.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет активную работу на территории Турции. В результате их деятельности здесь погибли свыше 300 человек.

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