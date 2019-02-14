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56% жителей Франции выступили за прекращение акций «желтых жилетов» — опрос

Политика

64% считают, что субботние демонстрации «далеки от первоначальных требований движения»

Париж, 14 февраля 2019, 12:54 — REGNUM  Согласно опросу социологической службы Elabe, опубликованному в среду, 13 февраля, впервые с начала движения «желтые жилеты» большинство жителей Франции (56%) считают, что мобилизация должна прекратиться, сообщает Ouest-France.

По данным исследования, 56% респондентов выступили за прекращение мобилизации. За месяц показатели увеличились на 11 пунктов. С другой стороны, 43% опрошенных считают, что мобилизация «желтых жилетов» должна продолжаться.

При этом, 58% жителей Франции положительно относятся к движению «желтые жилеты».

Издание отмечает, что двое из трех респондентов (64%) считают, что субботние демонстрации сейчас «далеки от первоначальных требований движения», по сравнению с 36%, которые заявили об обратном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Франции заявили, что ущерб экономики страны от протестов «желтых жилетов» составил 38 млн евро.

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Социологические опросы
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