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Большинство киевлян считают агитацией поездки Порошенко с томосом по стране

Политика

Опрос проводился с 19 января по 4 февраля

Киев, 14 февраля 2019, 12:46 — REGNUM  Более 50% жителей Киева считают предвыборной агитацией поездки президента Украины Петр Порошенко по регионам Украины, в ходе которых он демонстрирует томос об автокефалии украинской церкви, сказано в результатах опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщил 12 февраля сайт организации.

Турне Порошенко с томосом считают в равной степени агитацией, нежели популяризацией раскольничьей церкви, 21% опрошенных, преимущественно агитацией — 13,9%, агитацией целиком и полностью — 38,3%.

В опросе участвовали 811 респондентов. Опрос проводился с 19 января по 4 февраля.

Напомним, лидер украинских раскольников Филарет заявил, что Пётр Порошенко имеет право использовать церковный документ в качестве средства предвыборной агитации.

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Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик считает, что Порошенко зря апеллирует к вере в рамках своей избирательной кампании.

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