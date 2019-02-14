Четверг, 14 Февраля 2019 года
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В Российской академии наук отказались передавать имущество

Политика

Вопрос перенесен для дальнейшего обсуждения

Москва, 14 февраля 2019, 12:35 — REGNUM  Вопрос о передаче имущества, находящегося в оперативном управлении Сибирского отделения РАН, перенесён для дальнейшего обсуждения, сообщает 14 февраля издание «Наука в Сибири» со ссылкой на заявление председателя президиума СО РАН академика Валентина Пармона.

Выступая на очередном заседании президиума, Пармон сообщил, что минувшим днём прошло второе заседание согласительной комиссии о передаче имущества Академии и ее отделений: Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

«В результате обсуждения вице-президент РАН академик Юрий Юрьевич Балега отказался подписывать предложенные документы. Сейчас этот вопрос перенесен для дальнейшего обсуждения», — сказал он.

Также, по его словам, в Новосибирске продолжится работа с руководством области, мэрией города и территориальным управлением Минобонауки РФ по судьбе имущества.

Напомним, 12 февраля, сибирские учёные попросили Путина не лишать СО РАН права управления имуществом. В своих письмах к президенту они указывали, что «поспешные действия Правительства РФ могут нанести непоправимый вред» реализации поддержанной президентом «инициативы развития новосибирского Академгородка».

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