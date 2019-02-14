Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Греф: Санкции США могут не коснуться крупных российских банков

Политика

У США, вероятно, по данному вопросу пока нет конкретных планов

Сочи, Краснодарский край, 14 февраля 2019, 12:35 — REGNUM  Ограничительные меры, которые власти США планируют ввести против России, могут не коснуться крупных банков страны. Об этом заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи глава Сбербанка Герман Греф, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, у США, вероятно, по данному вопросу пока нет конкретных планов, хотя это «политический процесс» и все может измениться.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее группа сенаторов США внесла в сенат конгресса законопроект об ужесточении ограничительных мер против Российской Федерации за «вмешательство в выборы-2016 в США», а также за «агрессию на Украине». Под санкции могут подпасть российский банковский сектор, российский государственный долг, судостроительный сектор и государственные энергетические проекты.

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Инвестиционный форум Сочи — 2019
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