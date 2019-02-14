Эксперт допустил, что пенсионный возраст в России поднимут ещё

Якутск, , 12:39 — REGNUM В ситуации, которая происходит в России с пенсионным обеспечением, трудно прогнозировать события, которые ждут страну в этой сфере через 17 лет. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя заявление главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина о том, что дальнейшее повышение пенсионного возраста в России до 2036 года не планируется.

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«Пенсионная реформа в России, которая началась после распада СССР, и продолжалась четверть столетия вроде бы закончилась. Результатом её стало ограбление пенсионеров советского времени, накопленные ими средства превратились в прах при гиперинфляции, которая сопровождала переход страны к рыночным отношениям. Далее, для насыщения интересов разросшейся бюрократической пенсионной службы РФ продолжился обман второй волны пенсионеров. Несмотря на значительные отчисления от граждан эти средства таяли для содержания дворцов пенсионных фондов в регионах и оплаты работников пенсионной службы», — охарактеризовал результаты пенсионных реформ эксперт.

Юрий Данилов считает, что простейшим решением вопросов пенсионного обеспечения могло бы быть адресное перечисление пенсионных отчислений на расчётный счёт указанного гражданина. Такая система существует практически во всех развитых странах, подчеркнул эксперт.

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«А государственные пенсионные фонды там созданы для пенсионного обеспечения чиновников. И, следовательно, пенсионный возраст, устанавливается для госчиновников этих стран», — отметил Юрий Данилов, назвав на фоне этой информации манипуляцией данные о том, в каком возрасте выходят на пенсию люди в развитых странах.

«В России пенсионный возраст повышают для того, чтобы старики не доживали до него, а в развитых странах — для того, чтобы чиновники не работали до наступления маразма! — констатировал также эксперт. — При такой реформе пенсионной системы в России как можно верить тому, что будет через 17 лет? Можно вспомнить волюнтариста Никиту Хрущёва, заявлявшего, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, перестройщика Михаила Горбачёва, развалившего СССР. Более свежие факты наверно люди и сами вспомнят. Могу допустить, что пенсионный возраст в России поднимут ещё, чтобы получающих пенсию стало ещё меньше».

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Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России Максим Орешкин «успокоил» жителей России, заявив, что до 2036 года дальнейшее повышение пенсионного возраста в стране не планируется. По словам главы Минэкономики РФ, пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».