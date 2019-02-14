МИД РФ: «Замалчивать дичайшие преступления в Косово недопустимо»

Москва, , 12:36 — REGNUM Гаагский суд по расследованию преступлений Освободительной армии Косово до сих пор не выдвинул ни одного обвинения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 14 февраля в ходе брифинга.

С 2017 года существования суда в Гааге по расследовании случаев похищения людей для извлечения у них органов в Косово не было представлено ни одного результата, сказала Захарова.

«Убеждены, замалчивать дичайшие преступления в Косово недопустимо. Тема незаконной торговли человеческими органами должна оставаться предметом пристального внимания общественности», — сказал представитель МИД.

Захарова напомнила, что инициировано расследование было докладом депутата ПАСЕ Дика Марти, опубликованным в 2010 году. Недавно он заявил, что преступники при таком вялом расследовании могут избежать ответственности.

Напомним в 2010 году Дика Марти обнародовал документ, в котором сообщалось о том, что люди, близкие к нынешнему премьер-министру Косово Хашиму Тачи, якобы были причастны к торговле органами людей похищенными в Косово во время войны 1998−1999 годов.

Читайте также: США не могут справиться с «трансплантологами» из Косово