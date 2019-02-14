Венесуэла: МИД РФ обвинил США в подрыве принципов рыночной экономики

Москва, , 12:24 — REGNUM Вашингтон хочет навязать Венесуэле невыполнение обязательств этой страной перед своими международными кредиторами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Договорились до того, что России и некоторым другим странам будет отказано в возврате кредитов, выданных в Венесуэле. Примечательно, что эти угрозы звучат из Вашингтона, в то время как лидеры венесуэльской оппозиции всячески подчёркивают готовность в случае прихода к власти выполнять свои обязательства перед международными кредиторами, в том числе Россия прямо упоминается в их числе», — заявила Захарова.

При этом США делают всё, чтобы не допустить платёжспособности Венесуэлы и окончательно разрушить её экономику, указала дипломат.

По её словам, «изощрённые односторонние рестрикции не просто подрывают основу венесуэльской экономики, а именно нефтяную отрасль», но и влекуют за собой стремительную деградацию «финансового, социально-экономического положения, маргинализацию общества и, в конечном итоге, разрушение венесуэльской государственности».

«Не иначе как просто захватом века можно описать то, что в санкционном угаре хотят сделать в Вашингтоне с венесуэльскими экономическими, финансовыми активами. Не только введение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, но явный и ясный сигнал всем — собственность или активы любой страны могут манипулироваться США исключительно по своему усмотрению. Вот вам вся рыночная экономика, вот вам вся свобода торговли, вот вам недопустимость протекционизма. А тут уже не протекционизм — здесь просто рейдерский захват целого государства», — заключила Захарова.

Ранее член комитета конгресса США по иностранным делам Брэд Шерман допустил, что в случае прихода к власти оппозиционные силы Венесуэле не станут отдавать долг России, который превышает 8 млрд долларов.