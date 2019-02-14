Министром спорта Крыма может стать экс-глава МВД республики

Симферополь, , 12:18 — REGNUM Вакантное место министра спорта Крыма вместо разжалованной в замы Елизаветы Кожичевой может занять бывший руководитель республиканского МВД Сергей Абисов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымский правозащитник Александр Талипов.

«В феврале будет назначен новый министр спорта. Нынешний министр перейдёт на должность зама и сразу выйдет в декрет, а вот новым министром, скорее всего, станет человек, который уже в Крыму был министром… Министром МВД… Да, очевидно господин Абисов возвращается в крымскую повестку в новом амплуа. Ну, а что, в принципе то цели у МВД и спорта одни и те же: Выше! Быстрее! Сильнее!», — отметил Талипов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов назначил 30-летнюю Елизавету Кожичеву министром спорта республики в октябре 2016 года. Её назначение вызвало большой резонанс среди крымской общественности, которая заподозрила Кожичеву, не имеющую отношения к спорту, в кумовстве, поскольку ранее она работала секретарём-референтом главы Госсовета РК Владимира Константинова.

Также по теме: В Симферополе представили нового начальника крымской полиции

Читайте ранее в этом сюжете: Министр спорта Крыма подала заявление об отставке