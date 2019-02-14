С 15 по 20 февраля небо Грузии на несколько часов закроется для авиации

Тбилиси, , 12:05 — REGNUM С 15 по 20 февраля воздушное пространство Грузии будет на несколько часов в день закрыто для полетов самолетов гражданской авиации. Специальное сообщение о вводимых ограничениях распространило агентство гражданской авиации Грузии.

По информации агентства, 15, 17 и 18 февраля небо Грузии будет закрыто для авиарейсов в периоды времени 10-:00−11:30 и 15:30—17:00 . 16 и 19 февраля ограничения будут действовать в периоды 10-:00−11:30 и 13:00—14:30 , а 20 февраля — 10-:00−11:30 и 14:30—16:00 .

Причиной введения ограничений называются запланированные министерством обороны на эти дни военные учения. По информации же оборонного ведомства, это будут плановые учения местного масштаба, которые будут проходить на Вазианской военной базе, находящейся вблизи от Тбилисского международного аэропорта. Решение о временном закрытии военного пространства связано с применением в ходе учений стрельбы из минометов.